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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-9-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-9-2023 في القاهرة والمحافظات

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنها الآلاف يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، 17 صفر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة في القـاهـرة5:9 ص6:37 ص12:52 م4:23 م7:5 م8:24 م
مواقيت الصلاة بالإسكندرية5:12 ص6:42 ص12:57 م4:29 م7:11 م8:31 م
طنطــا5:9 ص6:38 ص12:53 م4:24 م7:7 م8:26 م
المنصورة5:7 ص6:36 ص12:51 م4:23 م7:6 م8:25 م
الزقـازيق5:7 ص6:36 ص12:51 م4:22 م7:5 م8:24 م
أسيــوط5:13 ص6:39 ص12:52 م4:22 م7:5 م8:21 م
سـوهاج5:12 ص6:37 ص12:50 م4:19 م7:2 م8:18 م
بنى سويف5:11 ص6:38 ص12:52 م4:23 م7:6 م8:23 م
المنـيـا5:14 ص6:40 ص12:54 م4:24 م7:7 م8:24 م
قـــنا5:8 ص6:33 ص12:46 م4:15 م6:58 م8:13 م
أســوان5:10 ص6:33 ص12:45 م4:12 م6:56 م8:10 م
مطـروح5:23 ص6:53 ص1:8 م4:39 م7:22 م8:42 م
الغردقـة5:3 ص6:28 ص12:41 م4:11 م6:54 م8:10 م
الخارجـة5:19 ص6:43 ص12:56 م4:24 م7:8 م8:22 م
الإسماعيلية5:4 ص6:33 ص12:48 م4:19 م7:2 م8:21 م
دمياط5:4 ص6:34 ص12:49 م4:21 م7:4 م8:24 م
السـلوم5:31 ص7:1 ص1:16 م4:48 م7:31 م8:50 م
نويـبع4:57 ص6:24 ص12:38 م4:9 م6:52 م8:9 م
حلايــب4:57 ص6:19 ص12:30 م3:56 م6:41 م7:54 م
شرم الشيخ5:0 ص6:26 ص12:39 م4:10 م6:53 م8:9 م
الفـيــوم5:12 ص6:39 ص12:53 م4:24 م7:7 م8:25 م
6أكتـوبر5:10 ص6:38 ص12:53 م4:24 م7:7 م8:25 م
كفر الشيخ5:9 ص6:38 ص12:53 م4:25 م7:7 م8:27 م
الحامول5:7 ص6:37 ص12:52 م4:24 م7:7 م8:26 م
بلطيم5:8 ص6:37 ص12:52 م4:24 م7:7 م8:26 م
طابا4:55 ص6:23 ص12:37 م4:8 م6:51 م8:9 م
راس سدر5:4 ص6:32 ص12:46 م4:17 م7:0 م8:18 م
الطـــور5:2 ص6:28 ص12:42 م4:12 م6:55 م8:12 م
دهب4:58 ص6:25 ص12:39 م4:9 م6:52 م8:9 م
ابوزنيمة5:3 ص6:30 ص12:44 م4:15 م6:58 م8:15 م
راس غارب5:4 ص6:31 ص12:44 م4:15 م6:58 م8:15 م
القصير5:2 ص6:27 ص12:40 م4:8 م6:52 م8:7 م
برنيس5:0 ص6:23 ص12:35 م4:2 م6:46 م8:0 م
سفاجة5:3 ص6:28 ص12:41 م4:10 م6:53 م8:9 م
مرسى علم5:1 ص6:25 ص12:37 م4:5 م6:49 م8:4 م
شلاتين5:0 ص6:23 ص12:34 م4:1 م6:46 م7:59 م
سيدى برانى5:28 ص6:58 ص1:13 م4:45 م7:28 م8:48 م
الضبعة5:19 ص6:48 ص1:3 م4:35 م7:17 م8:37 م
العلمين5:17 ص6:46 ص1:1 م4:32 م7:15 م8:34 م
واحة سيوة5:33 ص7:0 ص1:15 م4:45 م7:28 م8:46 م
موط (الداخلة )5:24 ص6:49 ص1:1 م4:30 م7:13 م8:28 م
الفرافرة5:26 ص6:51 ص1:5 م4:34 م7:17 م8:33 م
البويطى5:21 ص6:47 ص1:1 م4:31 م7:14 م8:31 م
باريس5:19 ص6:42 ص12:54 م4:22 م7:6 م8:21 م
المحلة الكبرى5:8 ص6:37 ص12:52 م4:24 م7:7 م8:26 م
الحمام5:11 ص6:39 ص12:53 م4:24 م7:7 م8:25 م
نجع حمادى5:10 ص6:35 ص12:48 م4:17 م7:0 م8:15 م
بورسعيـد5:3 ص6:32 ص12:47 م4:19 م7:2 م8:21 م
السـويس5:4 ص6:32 ص12:46 م4:18 م7:0 م8:19 م
العريـش4:57 ص6:26 ص12:41 م4:13 م6:56 م8:15 م
الطـــور5:2 ص6:28 ص12:42 م4:12 م6:55 م8:12 م
دمنـهـور5:11 ص6:40 ص12:55 م4:26 م7:9 م8:29 م
ادفو5:9 ص6:33 ص12:45 م4:13 م6:57 م8:11 م
اسنا5:10 ص6:34 ص12:46 م4:15 م6:58 م8:13 م
الأقصر5:9 ص6:34 ص12:46 م4:15 م6:58 م8:13 م
القاهرة الجديدة5:9 ص6:37 ص12:51 م4:22 م7:5 م8:23 م
توشكى5:18 ص6:40 ص12:51 م4:17 م7:2 م8:15 م
الدلنجات5:11 ص6:40 ص12:54 م4:26 م7:9 م8:28 م
كاترين5:0 ص6:27 ص12:41 م4:11 م6:54 م8:12 م
السادات5:12 ص6:40 ص12:55 م4:26 م7:8 م8:27 م
مدينة 15 مايو5:9 ص6:37 ص12:51 م4:22 م7:5 م8:23 م
الصالحية الجديدة5:6 ص6:35 ص12:50 م4:21 م7:4 م8:22 م
العاشر من رمضان5:6 ص6:35 ص12:49 م4:20 م7:3 م8:22 م
العاصمة الادارية الجديدة5:8 ص6:36 ص12:50 م4:21 م7:4 م8:22 م
العبور5:8 ص6:36 ص12:51 م4:22 م7:5 م8:23 م
الفشن الجديدة5:12 ص6:39 ص12:53 م4:23 م7:6 م8:24 م
المنصورة الجديدة5:9 ص6:38 ص12:53 م4:25 م7:8 م8:27 م
النوبارية الجديدة5:6 ص6:35 ص12:49 م4:21 م7:3 م8:22 م
بدر5:16 ص6:44 ص12:58 م4:30 م7:12 م8:31 م
بنى مزار الجديدة5:6 ص6:33 ص12:46 م4:16 م6:59 م8:16 م
بورسعيد الجديدة سلام5:1 ص6:30 ص12:45 م4:16 م6:59 م8:18 م
بئر العبد الجديدة5:6 ص6:36 ص12:50 م4:22 م7:4 م8:24 م
توشكى الجديدة5:18 ص6:40 ص12:52 م4:18 م7:3 م8:16 م
حدائق العاصمة5:4 ص6:32 ص12:47 م4:18 م7:1 م8:19 م
رشيد الجديدة4:55 ص6:25 ص12:40 م4:12 م6:54 م8:14 م
رفح الجديدة5:9 ص6:39 ص12:54 م4:25 م7:8 م8:27 م
سفنكس الجديدة5:7 ص6:36 ص12:50 م4:21 م7:4 م8:22 م
شرق العوينات5:12 ص6:34 ص12:45 م4:12 م6:56 م8:9 م
غرب النوبارية5:5 ص6:34 ص12:48 م4:20 م7:2 م8:21 م
منوف5:9 ص6:38 ص12:53 م4:24 م7:7 م8:26 م
ديارب نجم5:7 ص6:36 ص12:51 م4:23 م7:6 م8:25 م
ابو تشت5:11 ص6:35 ص12:48 م4:17 م7:1 م8:16 م
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