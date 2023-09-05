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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يسود اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، الموافق 20 صفر 1445 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس
شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى ما يزيد على 4 جنيهات، متراجعا من متوسط 42 إلى نحو 37.50 جنيه فقط اليوم، وسط دعوات بالتخلص من الدولار بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس وقرار الحكومة الأخير.

البيضاء بـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

الدينار الكويتي بـ 99 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

يقدم موقع صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاث

الطماطم بـ 8.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا ، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 والمحبب لدى قطاع كبير من المشترين عند شراء المشغولات باختلاف أشكالها وأنواعها.

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.. لو هتبني الحق اشتري
ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

 

 

 

 

4 جنيهات الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بعد البريكس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء أسعار العملات العربية والاجنبية

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