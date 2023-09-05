نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

يسود اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، الموافق 20 صفر 1445 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى ما يزيد على 4 جنيهات، متراجعا من متوسط 42 إلى نحو 37.50 جنيه فقط اليوم، وسط دعوات بالتخلص من الدولار بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس وقرار الحكومة الأخير.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

يقدم موقع صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاث

الطماطم بـ 8.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا ، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 والمحبب لدى قطاع كبير من المشترين عند شراء المشغولات باختلاف أشكالها وأنواعها.

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.. لو هتبني الحق اشتري

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.