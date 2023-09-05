الدينار الكويتي بـ 99 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 كالآتي:
|العمله
|بنكنوت
|تحويل
|الشراء
|البيع
|الشراء
|البيع
|30.75
|30.85
|30.75
|30.85
|33.127
|33.3365
|33.126975
|33.33651
|38.705
|38.9605
|38.705025
|38.960465
|8.384
|8.3991
|8.384127
|8.399129
|19.8215
|19.9908
|19.827396
|19.9908
|79.4615
|81.8346
|79.469417
|81.83458
|22.6103
|22.7239
|22.610294
|22.723925
|34.7065
|34.9258
|34.716958
|34.925846
|0
|0
|4.226736
|4.252298
|0
|0
|4.444091
|4.473478
|42.8035
|43.5488
|42.807732
|43.548842
|20.9969
|21.1258
|21.003226
|21.125796
|99.7793
|100.0649
|99.77935
|100.064872
|0
|2.9039
|2.880319
|2.903939
|78.0496
|80.1299
|78.057452
|80.12987
|8.0921
|8.4727
|8.092113
|8.472714
|8.1952
|8.2254
|8.195395
|8.225351
|0
|0
|2.78047
|2.805464