الدينار الكويتي بـ 99 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 كالآتي: