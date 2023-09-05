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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 99 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 كالآتي:

 

العملهبنكنوتتحويل  
الشراءالبيعالشراء البيع


دولار أمريكي

30.7530.8530.75 30.85


وحدة النقد الأوروبية-يورو

33.12733.336533.126975 33.33651


جنيه إسترليني

38.70538.960538.705025 38.960465


درهم الإمارات العربية

8.3848.39918.384127 8.399129


دولار استرالي

19.821519.990819.827396 19.9908


دينار بحريني

79.461581.834679.469417 81.83458


دولار كندي

22.610322.723922.610294 22.723925


فرنك سويسري

34.706534.925834.716958 34.925846


اليوان الصيني

004.226736 4.252298


جنيه قبرصي

     


كرون دنماركي

004.444091 4.473478


دينار أردني

42.803543.548842.807732 43.548842


(100) - ين ياباني

20.996921.125821.003226 21.125796


دينار كويتي

99.7793100.064999.77935 100.064872


كرون نرويجي

02.90392.880319 2.903939


ريال عماني

78.049680.129978.057452 80.12987


ريال قطري

8.09218.47278.092113 8.472714


ريال سعودي

8.19528.22548.195395 8.225351


كرون سويدي

002.78047 2.805464

 

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

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