حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يسود اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد شمال الصعيد، طقس معتدل الحرارة رطب ليلا مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، و فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغريبة ( مطروح - السلوم ) على فترات متقطعة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 25

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 35 25

نخل 33 18

كاترين 31 17

الطور 33 25

طابا 33 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 33 23

مطروح 31 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 31

حلايب 35 30

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 41 28