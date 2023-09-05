البيضاء بـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ 60.5 جنيه.



سعر كيلو الأوراك 65 جنيها.



سعر كيلو البانيه 134 جنيها.



سعر كيلو الكبد والقوانص 68 جنيها.



سعر كيلو الهياكل 29 جنيها.



سعر كيلو الشاورما 132 جنيها.



سعر كيلو الشيش 132 جنيها.



سعر كيلو الحمام الكداب 120 جنيها.



سعر كيلو الصدور بالعظم 120 جنيها.



سعر كيلو الأجنحة 46 جنيها.



سعر كيلو الدبابيس 74 جنيها.



سعر كيلو الصفحة 74 جنيها.



سعر كيلو تقطيع البانيه 35 جنيها.



سعر كيلو الدوبري 50 جنيها.



سعر كيلو الرجول 5 جنيهات.