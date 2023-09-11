يارب جوزني وارزقني فلوس.. الإفتاء توضح حكم الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة

الدعاء سلاح المؤمن القوي، وهو مخ العبادة قال الله تعالى فى كتابه الكريم {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }، فعلينا ان ندعو الله فى كل وقتا وحين ونتمسك بالدعاء فى السراء والضراء، ويتسأل الكثير هل يجوز الدعاء فى الصلاة بأمور دنيوية؟.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الدعاء في السجود أثناء الصلاة ، لنفسك وللمسلمين بأي دعاء فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة.

هل يجوز الدعاء بأمور دنيوية فى الصلاة ؟

وأكد الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للمصلى أن يذكر اسم الشخص الذي يدعو له أثناء الصلاة ولا حرج في ذلك شرعًا، منوهًا بأن بعض العلماء رفض الدعاء بأمور الدنيا أثناء الصلاة، ولكن الصواب أنه يجوز.

جدير بالذكر أن الإمام النووي رحمه الله يقول: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسبًا طيبًا، وولدًا، ودارًا، وجارية حسناء يصفها،: واللهم خلص فلانًا من السجن، وأهلك فلانًا، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا ، وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق.

يارب جوزني وارزقني فلوس هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة؟

نعم يجوز فلو لم ندعى الله بما نريد فى السجود فمتى ندعوه، وينبغي علينا ان نختار الكلمات التى يكون فيها حسن التعبير عن المقصود، فندعو الله (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) فهذا دعاء جامع شامل، نقول أيضًا ((اللهم وسع رزقي ورزق اولادى))، ونستمر على الدعاء ويكون عندنا يقين فى الله انه سيستجيب لدعائنا، هكذا أفتى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ولا حرج من الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم ، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ، كأن يسأل الله التوفيق في الدراسة أو الزواج أو يسأله تيسير عمل معين أو شفاء صديق أو قريب أو تيسير صحبة صالحة ونحو ذلك .

والدليل على ذلك : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة التشهد ثم قال في آخره : ( ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ) رواه البخاري (5876) ومسلم (402) .