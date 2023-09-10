دعاء واحد لو قُلته لا يرد الله طلبك .. اغتنمه

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر، إن هناك سنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها استجاب الله لدعائه.

واستشهد عبد الرازق، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً: روى البخاري من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي قال صلى عليه وسلم قال من تعار من الليل وقال «لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ودعا استجاب الله له واذا استغفر غفر الله ذنوبه وإذا توضأ وصلى قبلت صلاته».

وتعار هنا معناها كمن لبس ثياب وتعار منه اي كمن نام ولبس النوم، فعندما يستيقظ فى الليل اثناء نومه اي قام ليلا يقضي حاجته او يتقلب اثناء نومه وقال هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعى الله استجاب الله له ، واذا استغفر غفر الله له ، وإذا صلى قبلت صلاته.