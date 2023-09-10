عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء واحد لو قُلته لا يرد الله طلبك .. اغتنمه

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر، إن هناك سنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها استجاب الله لدعائه. 

واستشهد عبد الرازق، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً: روى البخاري من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي قال صلى عليه وسلم قال من تعار من الليل وقال «لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ودعا استجاب الله له واذا استغفر غفر الله ذنوبه وإذا توضأ وصلى قبلت صلاته». 

وتعار هنا معناها كمن لبس ثياب وتعار منه اي كمن نام ولبس النوم، فعندما يستيقظ فى الليل اثناء نومه اي قام ليلا يقضي حاجته او يتقلب اثناء نومه وقال هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعى الله استجاب الله له ، واذا استغفر غفر الله له ، وإذا صلى قبلت صلاته. 

دعاء الاستيقاظ من النوم دعاء الاستيقاظ من النوم ليلا دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

ترشيحاتنا

الممر الكبير.. تفاصيل مشروع يجمع بين دول الخليج والغرب وتأثيره على المنطقة

دعاء واحد لو قُلته لا يرد الله طلبك .. اغتنمه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 10-9-2023

كليات تدخلها بـ50%..مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

أوكرانيا.. سماع دوي 5 انفجارات في العاصمة كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ