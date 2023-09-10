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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة من 4 ركعات تحرم جسدك على النار .. اغتنمها فى هذا الوقت

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك سنة عظيمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من فعلها لن تمسه النار، ولكنها سنة مهجورة.

وأضاف مرزوق، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رسول الله قال “من صلى أربعا قبل الظهر واربعا بعدها لم تمسه النار”.

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وأوضح أن هناك وقتا فى النهار تسبح فيه كل المخلوقات لأن أبواب السماء تكون مفتوحة.

صلاة الزوال

سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ فى هذا الوقت على صلاة 4 ركعات، وكان صلى الله عليه وسلم يقول (أُحِبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عمَلٌ صالحٌ).

الوقت الذى تفتح فيه أبواب السماء فى النهار هو بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر، أي بين أذان الظهر لوقت الإقامة تفتح أبواب السماء وتسبح فيه كل المخلوقات.

كيفية صلاة الزوال

وكان النبي يصلي 4 ركعات بسورة واحدة، فسألوه الصحابة: "يا رسول الله تقرأ فيها؟ أي تقرأ فيه سورة غير الفاتحة، قال نعم"، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الـ4 ركعات سنة تكون بتسليمة واحدة ولا يوجد فيها تشهد أوسط.

صلاة الزوال كيفية صلاة الزوال كيفية صلاة أربع ركعات قبل الظهر

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