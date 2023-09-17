48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان "الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة"

تنظم وزارة الأوقاف يوم السبت بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان " الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة " .

كما تنظم الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 20/ 9 / 2023م، (787) ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تحت عنوان " رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالأطفال " ، وذلك بعد صلاة العشاء.



يأتي ذلك ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).