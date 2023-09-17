الصلاة على النبي في شهر مولده..رددها بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب يوم القيامة

تحل علينا في هذه الأيام ذكرى مولد النبي -صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أخذها على محمل الجد ، حيث إن الصلاة على النبي في شهر مولده تعد فرصة ذهبية لا يمكن لعاقل أن يضيعها من بين يديه، خاصة وأن ذكرى المولد النبوي فيها الكثير من الفضل والنفحات والعطايا والبركات، فإذا كان الله تعالى يخفف العذاب عن أبي لهب في هذا اليوم جزاءً له لفرحته بمولد سيد الخلق النبي المصطفى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ، كما ورد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بكثرة الصلاة على النبي ليس في شهر مولده فقط وإنما في كل وقت وحين، من هنا يزيد البحث عن أفضل صيغ الصلاة على النبي في شهر مولده على وجه الخصوص لعله تصيبنا نفحة تخفف عنا مصائب الدنيا في هذا الشهر.

الصلاة على النبي في شهر مولده

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك صيغة تعد من أفضل صيغ الصلاة على النبي في شهر مولده ، حيث إن من يكثر من ترديدها لا يوقف للحساب يوم القيامة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في صيغة الصلاة على النبي في شهر مولده ، أن هذه الصيغة من الصلاة على النبي في شهر مولده هي : "اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ".

وأضاف أن هذه الصلاة الشريفة لسيدنا الإمام الشافعي -رضي الله عنه- ذكرها في خطبة كتابه "الرسالة" ، وحكى الرافعي عن إبراهيم المروزي : أنه لو حلف شخص أن يصلي عليه -صلى الله عليه وسلم- أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بهذه الصلاة .

وأشار إلى أنه نقل الإمام الغزالي -رضى الله عنه- في الإحياء عن أبي الحسن الشافعي قال : رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام فقلت له : يا رسول الله بمَ جُوزى الشافعي عنك ، حيث يقول في كتاب (الرسالة) وذكر الصلاة السابقة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : جُوزى عني أنه لا يُوقف للحساب يوم القيامة . (أفضل الصلوات للنبهاني)، من كتاب : الكنز_ لثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم-

صيغة الصلاة على النبي

ورد أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». (رواه البخاري).

فضل الصلاة على النبي

نبهت الكثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، إلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت وحين، ذلك لأن الصلاة على النبي من أحب الذكر إلى الله جل وعلا ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة فضل الصلاة على النبي ، ومنه:

يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

يكفي الله العبد المصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهمّه.

تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تنقذ المسلم من صفة البخل.

سبب من أسباب طرح البركة.

سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

التقرّب إلى الله تعالى.

نيل المراد في الدنيا والآخرة.

سبب في فتح أبواب الرحمة.

دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

سببٌ لدفع الفقر.

تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.