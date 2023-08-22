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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

صدى البلد

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، الموافق6 صفر 1445هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة حسب الهيئة العامة للمساحة: 
الفجْر 4:54 ص
الشروق 6:26 ص
الظُّهْر 12:58 م
العَصر 4:34 م
المَغرب 7:29م
العِشاء 8:51 م

مواقيت الصلاة بالإسكندرية
الفجْر 4:56 ص
الشروق 6:21ص
الظُّهْر 01:03 م
العَصر 4:40 م
المَغرب 7:36 م
العِشاء 8:59 م

مواقيت الصلاة بالمنصورة
الفجْر 4:51 ص
الشروق 6:24 ص
الظُّهْر 12:58م
العَصر 4:34 م
المَغرب 7:30 م
العِشاء 8:53 م

مواقيت الصلاة بالغربية
الفجْر 4:53 ص
الشروق 6:26 ص
الظُّهْر 12:59 م
العَصر 4:36 م
المَغرب 7:31 م
العِشاء 8:54 م

 

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