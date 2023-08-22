مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، الموافق6 صفر 1445هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة حسب الهيئة العامة للمساحة:

الفجْر 4:54 ص

الشروق 6:26 ص

الظُّهْر 12:58 م

العَصر 4:34 م

المَغرب 7:29م

العِشاء 8:51 م

مواقيت الصلاة بالإسكندرية

الفجْر 4:56 ص

الشروق 6:21ص

الظُّهْر 01:03 م

العَصر 4:40 م

المَغرب 7:36 م

العِشاء 8:59 م

مواقيت الصلاة بالمنصورة

الفجْر 4:51 ص

الشروق 6:24 ص

الظُّهْر 12:58م

العَصر 4:34 م

المَغرب 7:30 م

العِشاء 8:53 م

مواقيت الصلاة بالغربية

الفجْر 4:53 ص

الشروق 6:26 ص

الظُّهْر 12:59 م

العَصر 4:36 م

المَغرب 7:31 م

العِشاء 8:54 م