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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الأحد 20 أغسطس

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

واصلت أسعار العملات الأجنبية انخفاضها أمام الجنيه بمستهل تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، بينما تراجع اليورو الجنيه الاسترليني.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدي البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023؛ وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .
انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  مسجلة  33.35جنيه للشراء و33.60جنيه للبيع مقابل 33.68 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بتراجع 8 قروش.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  39.02جنيه للشراء و 39.38جنيه للبيع مقارنة 39.43جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بانخفاض 5 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.83جنيه للشراء و35.15 جنيه للبيع مقارنة 35.21جنيه للبيع متراجع 6 قروش.

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.35جنيه للشراء و33.60 جنيه للبيع  .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 39.02جنيه للشراء و 39.38جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 34.84جنيه للشراء و35.15 جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.52جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع مقارنة 33.69 جنيه الخميس الماضي منخفض 3 قروش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 39.26جنيه للشراء و 39.43جنيه للبيع مقارنة 39.47جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي متراجع 4 قروش.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.95 جنيه للشراء و35.12 جنيه للبيع مقارنة 35.24 جنيه منخفض 12 قرشا.

 

العملات سعر صرف الدولار اليورو الجنيه الاسترليني اليوم الأحد

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