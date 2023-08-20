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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 20- 8-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.69 جنيه للبيع، و33.57 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.46 جنيه للبيع، و39.33 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.50  جنيه للبيع، و100.16 جنيه للشراء

 

الدولار الجنيه العملات الأجنبية والعربية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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