كرتونة البيض بـ140 جنيها| آخر أسعار الدواجن الآن في المحلات

يبحث الكثير عن أسعار البيض و الدواجن واليوم في المحلات، إذ استقرت الأسعار في المزرعة ، وتفاوتت باختلافات قليلة في المحلات للمستهلكين حسب كل منطقة ومسافة الشحن.

الدواجن

أسعار الدواجن

ويبحث الكثير عن أسعار الدواجن و البيض في الأسواق ومنتجاتها من بانيه وأوراك وغيرها، إذ استقر سعر الدواجن بالمزرعة بدءا من 66 -68 جنيها ، وتبدأ من متوسط سعر نحو 69 جنيها للكيلو في المحلات وقد تصل إلى 80 جنيها لكل كل كيلو أو يزيد في بعض المناطق .

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إفراجات الأعلاف

واستقرت أسعار البيض والدواجن، وفرت الدولة الأعلاف بقوة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع البنك المركزي، إذ قالت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار، ليصل إجمالي كميات الأعلاف التي تم الإفراج عنها منذ أكتوبر الماضي 7.6 مليون طن، في الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023 .

وبحسب بيان الزراعة ، وصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.

سعر كيلو البانيه

ووصل سعر كيلو البانيه اليوم ضمن أسعار الفراخ و البيض في المحلات، إلى متوسط بين 150 -180 أو يزيد في بعض المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 66-68 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن

الفراخ البلدي: 110 -125 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 90- 100 جنيه للكيلو.

الأوراك: بين 77- 90 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 150 - 180 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة: 50 -60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الامهات البيضاء: 65 جنيهًا في المزرعة، و70 -75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجاء كالتالي:

سعر كرتونة الأحمر 128-129 جنيها حاليا في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 135-140 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض