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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الحكومة.. برلماني يطالب بوضع تاريخ صلاحية على البيض لخفض الأسعار

سعر طبق البيض
سعر طبق البيض

أشاد عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن  الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين، مؤكدًا أهمية وضع تاريخ صلاحية علي البيض قبل توزيعه ووصوله إلى المستهلك لخفض أسعاره.

 

أسباب ارتفاع البيض في مصر

وأكد “الشوربجي” لـ"صدي البلد"، أن هناك عددا من المؤثرات التي تتسبب في ارتفاع أسعار البيض في مصر ارتفاع أسعار الأدوية وتغير صرف العملة بالإضافة إلى زيادة الأسعار من جانب المربين الدواجن لكون بعضهم قام ببيع الدواجن التي يمتلكونها فجعل هناك تنافس واحتكار في السوق للبعض الآخر.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البيض هو طبق مصري أساسي لاكثر من 70% من الشعب المصرى ويجيب علي الحكومة أن تتدخل لوقف ارتفاعه بهذه الطريقة الجنونية، لافتا إلى أن وضع صلاحية علي كل بيضة يمنع ارتفاعه اليومي.

 

جاء ذالك بعد إعلان  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الإفراج  عن مستلزمات الإعلاف متواصل بناء على توجيهات  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي. 

 

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج  عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.

 

وأضاف أن الإفراج شمل  282 ألف طن من الذرة  بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.

 

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023)  7 ملايين طن منهم 5 ملايين طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.3 مليار دولار. 

 

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج مؤكدا ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الإفراجات تأثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها بأسعار عالية للمنتجين.

ارتفاع أسعار الأدوية ارتفاع أسعار البيض أعلاف الدواجن البنك المركزي الشعب المصري العملة الصعبة القصير وزير الزراعة

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