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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

«30 جنيه دفعة واحدة»|تراجع أسعار الدواجن في المحلات بعد هبوط الأعلاف بقوة

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير يوميا عن أسعار الدواجن في الأسواق ومنتجاتها من بانيه وغيره، إذ هبط سعر الأخير بنحو 30 جنيها خلال الأيام الماضية، على خلفية تراجع قوي في أسعار الأعلاف والذي وصل إلى نحو 15700 جنيه كحد ادنى بعد 30 ألف جنيه في ذروة الارتفاع.

سعر الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 58 جنيها في المزرعة بعدما سجلت 75 جنيها بعد عيد الأضحى الماضي.

الدواجن

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كما تراجعت أسعار الدواجن اليوم لدى المحلات للمستهلكين، لتهبط بقوة إلى بداية من 60 جنيها، فيما يبدأ كيلو الفراخ  الامهات اليوم في المحلات بداية من 60 جنيها أيضا.

افراجات الأعلاف

وكانت وزارة الزراعة أعلنت أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 24 أغسطس الجاري 7.3 مليون طن منها 5.3 مليون طن ذرة و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

الأعلاف 

وعليه تراجعت أسعار أعلاف الدواجن إلى نحو أقل من 16 ألف جنيه بعد 30 ألف جنيه للطن أو يزيد قبل أكتوبر الماضي.

سعر البانيه

وهبطت أسعار البانيه اليوم للمستهلك بنحو 30 جنيها، إذ يبدأ سعر كيلو البانيه من 135 جنيها في بعض المحلات ليتراجع بقوة من متوسط 165 جنيها أو يزيد.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 57-58 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
الدواجن 
  • الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 105- 115 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 67 - 77 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 135- 155 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 45 -50 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 30-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الامهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60 -65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجاء كالتالي : 

  • سعر كرتونة الأحمر 115-116  جنيهات حاليا في المزرعة بعد أن كان يبلغ 122 جنيها.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 122 -125 جنيها.

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة الأبيض  116 جنيهات، بعدما وصل 119 جنيها.
  • تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بداء من 122 جنيها للمستهلك.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيها للمستهلك.
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