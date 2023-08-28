أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 28-8-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 103 و 104 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 110 و 113 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 112 و 115 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 119 و 122 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19 و 22 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 12.5 و13.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 8.25 و9.25 جنيه.



