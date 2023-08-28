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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 28-8-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 28  أغسطس 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

شعبة الدواجن: لدينا إكتفاء ذاتي ..و40% من المربين خرجوا من المهنة

شعبة الدواجن : 40% من المربين خرجوا من الصناعة.. تفاصيل


أسعار الدواجن اليوم


سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء  62 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 103 و 104 جنيهات للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم


سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 110 و 113 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 112 و 115 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 119 و 122 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19 و 22 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 12.5 و13.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 8.25 و9.25 جنيه.

 


 

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