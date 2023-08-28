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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدواجن : 40% من المربين خرجوا من الصناعة.. تفاصيل

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يتم عمل وسائل جذب لعودة منتجي الدواجن الذين خرجوا من المنظومة.

أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك نسبة 40% من مربي الدواجن خرجوا من السوق، وإذا عادوا فإنهم سيزيدون من القدرة الإنتاجية وسيزيدون من العرض ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن من الضروري التعامل مع أصحاب مشروعات تربية الدواجن الذين يتطلعون للتوسع، وذلك عن طريق وزارة الزراعة وليس من خلال الهيئة التنمية الصناعية.

الدكتور عبد العزيز السيد الهيئة التنمية الصناعية الدكتور ثروت الزيني الغرفة التجارية بالقاهرة برنامج على مسؤوليتي

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