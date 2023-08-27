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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

الدواجن
الدواجن

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرارات الرئيس اليوم واعدة ومفيدة للمشاريع الإستراتيجية.

وأوضح "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "القوة الشرائية ضعيفة خلال الفترة الحالية والبروتين الحيواني الأول هو الدواجن.

وأضاف “قطاع الدواجن يشهد استثمارات كبري من مختلف الدول العربية”، لافتا إلي أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير علي صناعة الدواجن.

وتابع "مستلزمات الإنتاج للقطاع الداجني تكفي لمدة شهرين ولكن هذا ليس كافي للحكم علي الاسعار خلال الفترة المقبلة لأن الدولار يتحكم في الأسعار وفقا لمستلزمات الإنتاج".

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بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

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