شعبة الدواجن: لدينا إكتفاء ذاتي ..و40% من المربين خرجوا من المهنة

حل الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، ضيفين علي الإعلامي أحمد موسى لمناقشة أوضاع الدواجن ومدي استقرار الاسعار خلال الفترة المقبلة

ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال السطور التالية

رئيس شعبة الدواجن: استمرارية الإنتاج سبب استقرار الأسعار



قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن إستمرار الإنتاج سبب استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" سوق الدواجن شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك في ظل توفير الحكومة الكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة.

ونوه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إلي أن استيراد الذرة الصفراء يؤمن قطاع الدواجن من حيث كميات الأعلاف وتوازن السعر، نظرا لضعف الإنتاج المحلي.

رئيس شعبة الدواجن: استقرار في أسعار الدواجن والكيلو بـ 58 جنيها

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب استقرار أسعار الفراخ في الفترة الحالية، موضحا أن الثبات يرجع لوجود وفرة في مستلزمات الإنتاج خاصة في ظل حصاد الذرة الصفراء حاليا.

وأكد “السيد”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد، "هناك ثبات في أسعار الدواجن لتصل إلى 56 جنيها في المزرعة.

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرارات الرئيس اليوم واعدة ومفيدة للمشاريع الإستراتيجية.

وأوضح "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "القوة الشرائية ضعيفة خلال الفترة الحالية والبروتين الحيواني الأول هو الدواجن.

وأضاف “قطاع الدواجن يشهد استثمارات كبري من مختلف الدول العربية”، لافتا إلي أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير علي صناعة الدواجن.

اتحاد الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. وهذا سر استقرار الأسعار

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز صناعة الدواجن المحلية وتطويرها بصفة استراتيجية، معتبرًا هذا الملف أمرًا حيويًا لمصر.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار الأعلاف أثر بشكل إيجابي على أسعار منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أن الجوانب الأساسية لعملية الإنتاج تكمن في المنتج نفسه.

وأضاف الزيني أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في أسعار منتجات الدواجن، وأكد أهمية دعم الإنتاج والمُنتج لتحقيق توازن في الأسعار. ، مشيرا إلى أن البنية التحتية في مصر تُهيئ لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الدواجن:أكبر تحد واجه الصناعة كان عام 2006

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن التحدي الأصعب للدواجن كان في عام 2022، و2023، وكان أصعب من تحدي فترة أنفلونزا الطيور عام 2006، موضحا أن هناك اهتماما بالمشروعات الاستراتيجية القائمة، والتي تحتاج إلى إعفاء ضريبي ومبادرات تمويل لمساعدة المواطنين وأصحاب المشاريع، كما أن تراجع الأسعار سيكون عن طريق الإنتاج وزيادته.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز صناعة الدواجن المحلية وتطويرها بصفة استراتيجية، معتبرًا هذا الملف أمرًا حيويًا لمصر.

شعبة الدواجن : 40% من المربين خرجوا من الصناعة.. تفاصيل

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يتم عمل وسائل جذب لعودة منتجي الدواجن الذين خرجوا من المنظومة.

أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك نسبة 40% من مربي الدواجن خرجوا من السوق، وإذا عادوا فإنهم سيزيدون من القدرة الإنتاجية وسيزيدون من العرض ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن من الضروري التعامل مع أصحاب مشروعات تربية الدواجن الذين يتطلعون للتوسع، وذلك عن طريق وزارة الزراعة وليس من خلال الهيئة التنمية الصناعية.