اتحاد الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. وهذا سر استقرار الأسعار

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز صناعة الدواجن المحلية وتطويرها بصفة استراتيجية، معتبرًا هذا الملف أمرًا حيويًا لمصر.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار الأعلاف أثر بشكل إيجابي على أسعار منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أن الجوانب الأساسية لعملية الإنتاج تكمن في المنتج نفسه.

وأضاف الزيني أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في أسعار منتجات الدواجن، وأكد أهمية دعم الإنتاج والمُنتج لتحقيق توازن في الأسعار. ، مشيرا إلى أن البنية التحتية في مصر تُهيئ لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الدواجن، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الكامل للعملية الإنتاجية وللمُنتج نفسه.