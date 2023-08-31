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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صناعة الدواجن تكشف سرا جديدا غير الأعلاف لتراجع الأسعار .. فيديو

الدواجن
الدواجن

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه منذ فترة تحدث عن انخفاضات في أسعار الدواجن، و اليوم الأسواق تشهد انخفاضات كبيرة في الأسعار.

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بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

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مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض


وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن السلع الاستراتيجية، والأعلاف، نتج عن ذلك انخفاضات كبيرة بالأسواق.

انتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا


ولفت إلي أن اليوم يتم انتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا، وأن الفترة الماضية خرج عدد من مربي الدواجن، ولكن اليوم من دخل في المنظومة أكثر من الذين خرجوا.

أسعار البيض


وأشار إلي أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض، وأن السعر العادل للبيض يخرج من المزرعة بـ 110 جنيهات، ويصل لـ المواطن بـ 118 جنيها.

وأوضح أن سعر الدواجن في المزرعة بـ 56 جنيها، ويصل لـ المواطن بـ 62 جنيها، وأن الفترة الحالية هناك سحب على البيض والدواجن بسبب السحب الشديد، وتواجد الكثير من المواطنين في المصايف.

وأكد أن هناك زيادة في المعروض، وأنه يطالب بتحويل البيع الحي لـ المجمد، وأن بهذا الأمر سينخفض السعر لـ 15 جنيه مرة واحدة.

وتابع :" دول كثيرة بالعالم لا تقوم بالذبح في المحلات، لآن هذا تلوث بيئي، وأن هذا ينتج عن ارتفاع في الأسعار، بسبب الوفيات، و الأرباح".
 

الدواجن صناعة الدواجن السيسي الأعلاف مربي الدواجن اسعار البيض

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