بعد انخفاض أسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ، وهو ما جعل المواطنون يتطلعون إلى تراجع انخفاض سعر البيض أيضا.

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية بشكل واضح، خاصة بعد تراجع سعر الأعلاف إلى نحو 35%.

البيض سيحتاج إلى وقت

وتابع ثروت الزيني، أن تراجع سعر الأعلاف انعكس بشكل كبير على التكلفة كما شجع المنتجين، مضيفًا أن “المخزون الاستراتيجي من الأعلاف يكفي لمدة شهر ونصف الشهر”، وأكد ثروت الزيني أن الأسعار انخفضت ووصلت إلى 56 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو للمواطن في حدود 64 جنيهًا، منوهًا إلى أن سعر كرتونة البيض سيحتاج إلى وقت حتى ينخفض، من شهرين إلى 3 أشهر.

وأوضح ثروت الزيني السبب في ارتفاع أسعار البيض رغم انخفاض أسعار الأعلاف، وقال إن دورة الدواجن البياضة تصل إلى نحو 6 أشهر مقابل 35 يومًا للدواجن العادية.

وعن توقعه انفراجة قريبة في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب دخول المدارس، أكد أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، وقال ثروت الزيني: "محتاجين وقت مش قبل شهرين تلاتة، علشان دورات جديدة تدخل، وخلال شهور قليلة سيزيد الإنتاج وتنخفض الأسعار".

تراجعت أسعار الدواجن في السوق المحلي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وشهدت أمس الأربعاء الموافق 30 أغسطس، استقرارا بعد انخفاض في السوق المحلية.

انخفاض أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن (البيضاء)، أمس الأربعاء، ولم تشهد أي تغيرات في السعر، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 56 جنيهًا في المزرعة، ونحو 65 جنيهًا في المحال، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 112 جنيهًا في المزرعة، ونحو 120 جنيهًا في المحال، أما سعر الفراخ الأمهات استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء على آخر سعر له بنحو 57 جنيهًا في المزرعة، ونحو 60 جنيهًا في المحلات.

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن السبب وراء انخفاض سعر الدواجن، وجود منظومة متكاملة، وجهد مبذول خلال الفترة الأخيرة، وهناك عمل مازال مستمرا بمتابعة من وزير الزراعة ومجلس الوزراء.

وأضاف محمد القرش أن "هناك متابعة للإفراجات، وكان للأزمة الروسية الأوكرانية أثرا كبيرا في حركة تداول الذرة والحبوب وتم تشكيل لجنة من داخل الوزارة، وكانت لها هذا التأثير على السوق وأدى إلى انخفاض الأسعار".