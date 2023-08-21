رخصت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانية اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الإثنين بشكل ملحوظ بالأسواق ، ويرجع ذلك إلي انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، مع التوقعات بمزيد من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة المقبلة فى ظل توقعات انخفاض أسعار الأعلاف مع انطلاق موسم حصاد الذرة



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 57 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 63 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 112 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 116.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم



يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 50 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًا



ومن جانبه ، قال الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة.





وأكد سيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الأعلاف تراجعت الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

وشدد سيد على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.

كما قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه يتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة لإن هناك العديد من العوامل التي ستؤدي إلي انخفاضها من أهمها توافر الأعلاف بالأسواق وانخفاضها نسبيا عن الأيام الماضية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تجعل أصحاب المزارع يتخلصون من الدواجن أولا بأول بدلا من فسادها بالتالي يزيد المعروض ويقل السعر .

