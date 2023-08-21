حملة تموينية على محلات بيع الدواجن واللحوم بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، حملة تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات بيع الدواجن ومتابعة أسعار الدواجن والتأكد من جودتها ومحلات الجزارة والاسماك ،لضبط الأسواق وإحداث توازن فى الأسعار .

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية التموين على عمل الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين والمخالفين ، تنفيذا لتكليفات الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

6محاضر :

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين إن الحملة أسفرت عن تحرير ٦ محاضر بيع بأزيد من التسعيرة ، وعدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية لمحلات بيع الدواجن وتم التنبيه على محلات بيع الدواجن بالالتزام بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها.

وجارى استمرار تنفيذ الحملات التموينية لتوجيه الضربات بيد من حديد إلى كل من تسوله نفسه التلاعب بالأسعار او استغلال المواطنين.