لتمكين المرأة.. مشروع فرصة لخطوط إنتاج الملابس الجاهزة والجلود بسيناء

تفقد الدكتور أحمد عمران مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي للتمكين الإقتصادي، مشروع فرصة سيناوي لخطوط إنتاج الملابس الجاهزه والجلود، بجمعيتي الفيروز بالعريش، وكنوز البردويل ببئر العبد محافظة شمال سيناء، في إطار اهتمام الدولة والقيادة الساسية بمحافظة شمال سيناء لتنبي قضايا تمكين ودمج المواطن السيناوي في الحياة العامة والحياة الإقتصادية.

لقاء مجتمعي :

حيث تناولت الزيارة لقاء مجتمعي حول برنامج فرصة بمديرية التضامن الإجتماعي بشمال سيناء، وأعقب اللقاء عمل زيارة ميدانية لجمعية الفيروز..حيث تم عرض لمنتجات الجمعية ومشروع فرصة، وكذلك مقابلة المستفيدات بالتدريب والإنتاج، كما تم عمل زيارة أخرى لجمعية كنوز البردويل ببئر العبد.

وقال مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، إن برنامج فرصة والذي أطلقته الوزارة تحت شعار" ابدأ واحنا معاك"، يُعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي حيث يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والإستقلال الإقتصادي.



كما يهدف البرنامج فرصة الي استثمار الموارد البشريه المتاحة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامه، للدخول في مجال الانتاج وتحقيقً منتج محلي يلبي احتياجات السوق المحليه باسعار منافسة وتوفير فرص عمل لائقه لمستفيدي البرنامج.

حيث تم تنفيذ برامج التدريب ورفع قدرات المرأة ، حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.

حضر الزيارة ممثلي مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة كل من: علي غيط، وعبير علي، وسيد عزت منسق برنامج فرصة.

ومن جمعية الفيروز الدكتورة اماني غريب مديى الجمعية،و المهندس سامي الهواري رئيس جمعية كنوز البردويل، و إحسان داود مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ،و ليلي مرتجي وكيل مديرية التربية والتعليم سابقاً وعضو مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة .