تفيد صانعي القرارات|«مقترح للتخطيط الإداري بمحافظة شمال سيناء».. رسالة ماجستير بجامعة العريش

حصل الباحث عبد الباسط إبراهيم يوسف حمودة الحاصل علي بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس على رسالة الماجستير من معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش حول مقترح للتخطيط الإداري بمحافظة شمال سيناء

..حيث تناولت الرسالة موضوعات علمية في مجال التخطيط العمراني و البيئي و الزراعي لمراكز و مدن محافظة شمال سيناء.

كما توصلت الدراسة، إلي مجموعة من البرامج التخطيطية للنهوض بمحافظة شمال سيناء، والتي تفيد صانعي القرارات الاقتصادية والتخطيطية على المدي القصير والمدي الطويل وقد حضر المناقشة عدد كبير من مسئولي التنمية و التخطيط بالمحافظة، وعدد كبير من أساتذة الجامعات.

وأشرف على الرسالة الدكتور رياض اسماعيل مصطفي استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية العلوم الزراعيه البيئية بجامعة العريش، وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء ، و الدكتور عزت رشاد مرزوق استاذ الكيمياء و البيئة الصحراوية بكلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش، والدكتور مروان مصطفي حسن استاذ مساعد إدارة مؤسسات الأسرة و الطفولة ، وعميد كلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش.



وضمت لجنة المناقشة كلاً من:

الدكتور رجب محمد حفني استاذ الاقتصاد الزراعي و المستشار العلمي لرئيس جامعة العريش، و الدكتور جابر بسيوني استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الإسكندرية.