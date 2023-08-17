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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 منح دراسية لأبناء سيناء بالجامعة المصرية الصينية

بيان المنح موزعة
بيان المنح موزعة على الكليات

تقدم  الجامعة المصريه الصينية، عدد من المنح الدراسية بكليات الجامعة لأبناء محافظة شمال سيناء، من الطلبة المتفوقين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م.. حيث تم توفير   عدد 8 منح دراسية في عدد ٤ كليات  بالجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي ۲۰۲۳ / ٢٠٢٤م. 

 

وتشمل المنح الدراسية ما يلى :
_ كلية الصيدلة و تكنولوجيا الدواء   بحد أدنى ۷۲ ٪  لعدد (۲) منحة.
_كلية العلاج الطبيعي، بحد أدنى ٧٦٪ لعدد (۲) منحة

_كلية الهندسة والتكنولوجيا  ، بحد ادنی ٦٨٪ لعدد (۲) منحة.
- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية،   بحد ادنى 50 % لعدد (۲) منحة.

 

الثانوية العامة:


وتتضمن شروط الحصول على المنحة:
أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م.، وان يكون المتقدم للمنحة من ابناء المحافظة او المقيمين بها اقامه دائمة. الحصول على الشهادات الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) من محافظة شمال سيناء.
وألا يكون الطالب قد تقدم لاى منحة أخرى هذا العام ،وألا يكون الطالب مرشحا لاحدى كليات القمة فى التنسيق الحكومي ) طب بشرى - طب أسنان -صيدلة - علاج طبيعي - هندسة ).
حيث يتم تقديم المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة كالتالي : 
. صورة بطاقة الرقم القومى، . صورة شهادة الميلاد، .. صوره استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة ، مستخرج من الشهادة الإعدادية، . مستخرج من الشهادة الابتدائية

حيث يتم تلقي الطلبات الموافق ٢١ / ۲۰۲۳/۸ حتى يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٥ /٢٠٢٣ م.، بالمركز التكنولوجي بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الاثنين القادم.

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استراتيجية جديدة لدمج أبناء شمال سيناء وتغيير نمط الحياة

سيناء منح دراسية الجامعة كليات

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