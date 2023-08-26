بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

انخفضت أسعار الدواجن اليوم السبت بشكل ملحوظ بالأسواق ، ويرجع ذلك إلي انخفاض أسعار أسعار الأعلاف بالأسواق خلال الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، وفقا لاتحاد منتجي الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 56 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 62 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 62 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 112 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 117.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم



يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 50 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًا



أسعار الأعلاف

وتراجع متوسط سعر طن الذرة الصفراء إلى بين 11 ألف جنيه و12500 جنيه، حسب النوع، كما انخفض متوسط سعر طن الفول الصويا إلى 27 ألف جنيه.

توفير الأعلاف

وقال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن انخفاض أسعار الدواجن والبيض يعتمد على أكثر من محور، مشيرًا إلى أن توفير الأعلاف يشجع المربيين على مزيد من التربية وتضمن له تحقيق عائد.

وأشار «متحدث الزراعة» خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من شحنات الأعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى اليوم، بلغ 7.2 مليون طن، بتكلفة 3.4 مليار دولار.



وأضاف أن العديد من الأجهزة الرقابية تقوم بدور كبيرة للرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع بشكل عادل، متابعًا: «لكن بعض التجار يضطر لرفع الأسعار بسبب نوعية اللحوم التي يبيعها وتكلفتها أو تكلفة المحل أو المكان الذي يبيع فيه».