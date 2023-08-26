تراجع اللحوم وارتفاع الدواجن عالميا.. تقرير يكشف حجم الزيادة

انخفضت أسعار اللحم البقري بنسبة 14% خلال شهر مايو الماضي لتسجل 5.49 دولار للكيلو وفقا للأسعار العالمية وذلك مقارنة بنفس الشهر من 2022، وكذلك عن شهر أبريل الذي سجلت فيه 5.76 دولار للكيلو

وأضاف تقرير غرفة الصناعات الغذائية عن أسعار السلع الغذائية عالميا والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ارتفعت أسعار الدواجن لنحو 3400 دولار للطن في مقابل 3370 دولار خلال أبريل، بينما تراجعت 8.1% علي أساس سنوي.

وانخفض سعر ثمار البرتقال لنحو 1410 دولار للطن خلال مايو الماضي في مقابل 1460، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 48.9%.