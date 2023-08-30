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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن

صدى البلد

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبب وراء انخفاض سعر الدواجن، وجود منظومة متكاملة، وجهد بُذل خلال الفترة الأخيرة، وهناك عمل مازال مستمرا بمتابعة من مجلس الوزراء ووزير الزراعة.

وأضاف محمد القرش في تصريحات تلفزيونية: "هناك متابعة للإفراجات، وكان للأزمة الروسية الأوكرانية أثرا كبيرا في حركة تداول الذرة والحبوب وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة من جميع الأطراف وجرى تشكيل لجنة من داخل الوزارة".

وتابع محمد القرش: "خلال الفترة الماضية تم توفير كميات كبيرة من الأعلاف وخامات الأعلاف، قُدرت بـ 7.3 مليون طن، منهم 5.3 مليون طن، وعندما توفرت خامات الأعلاف أصبح هناك توفير دائم للأعلاف واطمئنان لدى المُربيين وبالتالي أصبحت العجلة الإنتاجية مستمرة بشكل كبير"، وأكمل: "تم تدشين نظام الزراعة التعاقدية لعدد من الزراعات على رأسها الذرة والصويا وعباد الشمس، وتم توفير سعر ضمان للفلاح".

الزراعة تعلن الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 16 وحتى 24 أغسطس الجاري، تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار، وأكد وزير الزراعة أن الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار، ونحو 29 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار.

كما أشار إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 24 أغسطس الجاري، بلغ نحو 7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

ويهدف الإفراج توفير كميات من الذرة والصويا فى الأسواق، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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