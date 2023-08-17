تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

تبحث ربات البيوت علي أسعار الدواجن يوميا حيث تمثل الدواجن قيمة اقتصادية هامة لدى العديد من المواطنين في مصر، كما أنها من الوجبات الأساسية للأسر جميعها، نظرًا لانخفاض سعرها نسبيًا مقارنة بأسعار باقي أنواع اللحوم الحمراء.



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 60 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 68 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم



يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًا



وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 108 جنيهات بعدما وصل سعرها إلى 102 جنيه خلال الأسبوع الماضي.



كما سجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 110 جنيهًات منذ أسبوع .



أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 105 جنيهات، بعدما كان متوسط سعره 100 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.



انخفاض أسعار الدواجن



وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه يتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة لإن هناك العديد من العوامل التى ستؤدي إلي انخفاضها من أهمها توافر الأعلاف بالأسواق وانخفاضها نسبيا عن الأيام الماضية.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن إرتفاع درجات الحرارة تجعل أصحاب المزارع يتخلصون من الدواجن أولا بأول بدلا من فسادها بالتالي يزيد المعروض ويقل السعر .

وأضاف "نقيب الفلاحين" أننا نعتمد على الجهود الحكومية لضمان توفير الاستقرار في سوق الأعلاف وعدم حدوث اضطرابات تؤثر على إنتاج الدواجن وأسعارها.