لماذا هبطت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل يستمر الانخفاض؟|خبراء يجيبون

تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا بالأسواق خلال الآونة الأخيرة بعد ارتفاعات متتالية نتيجة زيادة فى أسعار الأعلاف وعدم إتاحتها فى السوق المصري حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها .

أسباب انخفاض أسعار الدواجن



وفى هذا الصدد ، كشف الدكتور ثروت الزيني عن سبب انخفاض أسعار الدواجن، خلال الأيام الماضية ، حيث يرجع إلي ارتفاع درجات الحرارة، والتي أثرت بالسلب على كافة عنابر الثروة الداجنة برغم إغلاقها بالكامل وتبريدها، إلا أن الموجه كانت شديدة للغاية حتى ظهر تأثرها على سوق الدواجن.



وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدى البلد " أنه بالفعل حدث هبوط في الأسعار ووصل سعر الكيلو داخل المزراع إلى 54 جنيهًا بعدما كان يسجل 65 جنيهًا.

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلى أن ارتفاع الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد وتقليل معامل التحويل وإرتفاع نسبة النافق بين الدواجن بالأخص دواجن التسمين وبالتالى زاد المعروض من الدواجن فى الأسواق .

وأوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن أسعار الدواجن في مصر تتأثر بظاهرة العرض والطلب.

تراجع الأسعار

فيما قال الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة.

وأضاف "سيد" خلال تصريحات تليفزيونية «سعر الفراخ في المزرعة بـ 60 جنيها، ومن المفترض ألا تباع بأكثر من 68 جنيها في الأسواق» .

وأكد سيد أن أسعار الأعلاف تراجعت الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

وشدد سيد، على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.





كما قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه يتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة لأن هناك العديد من العوامل التى ستؤدي إلي انخفاضها من أهمها توافر الأعلاف بالأسواق وانخفاضها نسبيا عن الأيام الماضية.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدى البلد " إلي أن إرتفاع درجات الحرارة تجعل أصحاب المزارع يتخلصون من الدواجن أولا بأول بدلا من فسادها بالتالي يزيد المعروض ويقل السعر .

وأضاف "نقيب الفلاحين" أننا نعتمد على الجهود الحكومية لضمان توفير الاستقرار في سوق الأعلاف وعدم حدوث اضطرابات تؤثر على إنتاج الدواجن وأسعارها.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 60 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 68 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًا

