مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-8-2023، استقرت على نفس أسعار اليومين الماضيين.

وسجل سعر الدواجن البيضاء أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ٦ شهور، مسجله 55 جنيها للكيلو، بعد أن وصلت في بداي العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة بعد أن وصلت لأرقام قياسية بداية السنة الجارية.

وسجل سعر الدواجن اليوم الاربعاء 30-8-2023، استقرار بعد تراجعها على مدار الأيام القليلة الماضية

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 55 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 58 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات أول أمس.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن اليوم الاربعاء 30-8-2023، 55 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 62 و65 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيها للكيلو

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 95 جنيها للكيلو.



واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.



سعر الدواجن اليوم



وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 160 و165 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وارتفعت أسعار البيض اليوم الاربعاء 30-8-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 112 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيها.



وسجل سعر البيض الأحمر إلى 114 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيها.



واستقر سعر البيض البلدي إلى 123 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



وارتفع سعر الكتكوت الأبيض 18 جنيها

سعر الكتكوت الساسو 12 جنيها

سعر الكتكوت البلدي 9 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 9 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم



سجل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه للطن.