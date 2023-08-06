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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

البيض
البيض

هبطت أسعار البيض بقوة اليوم إلى مستويات قياسية ، إذ خسر سعر الكرتونة نحو 25 جنيها دفعة واحدة، وعاد سعر الكرتونة ليسجل نحو 100 جنيه في المزرعة فقط، بعد 25 جنيها قبل أيام قليلة.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر تراجعا ملحوظا بعدما تخطت مستويات قياسية والتي تراجعت من نحو 130 و 135 جنيها إلى نحو بدءا من 106 جنيهات فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق.

البيض 

وتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر بدءا من 100 جنيه في المزرعة ، بعد 125 قبل عدة أيام ، فيما تراجع سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة إلى نحو 100 جنيه أو أقل بعد 119 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض

أما عن سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات اليوم فتبدأ من من 105 جنيهات وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما تراجع سعر البيض البلدي ليسجل من 112  جنيها في المزرعة.

البيض 

سر تراجع أسعار البيض

وهبطت أسعار البيض نتيجة توافر الأعلاف في السوق ، إذ نوهت وزارة الزراعة إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 19 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.7 مليون طن ذرة ، 1.8 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار.

 

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