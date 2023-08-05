انخفاض جديد في أسعار البيض.. اعرف الكرتونة وصلت كام؟

تنخفض أسعار البيض بالأسواق تدريجيا ، وذلك بسبب إرتفاع درجات الحرارة ورغبة أصحاب المزارع فى التخلص من أكبر كمية من البيض خوفا من فسادها ، فضلا عن انخفاض أسعار الأعلاف .

أسعار البيض اليوم



وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر الى سعر 102 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.



كما سجلت كرتونة البيض البلدي 110 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .



أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 100 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.



البيض فى وزارة الزراعة



ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء .



ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن والبيض...



- تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق وتوافرها بصورة كبيرة أمام المربيين .



- ارتفاع درجات الحرارة له دور كبير في تراجع الأسعار أيضا، ما جعل المربين يبيعون الدواجن والبيض بصورة مبكرة، وعدم بقائها في المزارع .



- خوف المربيين من الخسائر من هلاك الدواجن أو فساد البيض ، حيث نسبة النفوق في الدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة تتراوح بين 2 و5%.



- زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق أدي إلي انخفاض الأسعار .