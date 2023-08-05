20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر، إذ تراجع سعر الكرتونة من البيض الأحمر بنحو 20 جنيها بعد أن سجلت 124 جنيها في المزرعة قبل أيام لتعود اليوم إلى نحو بين 102-104 جنيهات في المزرعة.

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سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بـ سعر كرتونة البيض الأحمر بعدما تخطت مستويات قياسية والتي تراجعت من نحو 130 جنيها إلى نحو 110 جنيهات فقط اليوم أو أقل في المحلات أو قد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق.

البيض

أسعار البيض اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر بدءا من 102-104 جنيها في المزرعة ، بعد 124 أمس، فيما تراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 100-102 جنيه بعد 119 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وهبط سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات اليوم بدءا من 106 جنيهات وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما تراجع سعر البيض البلدي ليسجل من 111 جنيها في المزرعة.

البيض

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن اليوم بدءا من 64 جنيها في المزرعة ، ونوع الأمهات و53 جنيها في المزرعة.

أسعار البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بدءا من 150 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 170 و 180 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 64 جنيهًا في المزرعة، و66 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90-110 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 100- 105 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 72- 85 جنيهًا للكيلو.

الدواجن