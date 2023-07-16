احذروا..غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يسبب كارثة صحية

يقوم الكثيرون بغسل البيض بعد شرائه، مما لا شك فيه أن النظافة تقي من البكتيريا والأمراض، ولكن في بعض الأحيان قد يكون للنظافة مفعول عكسي، وخير مثال على ذلك غسل البيض النيء…حيث يقوم الكثير من الأشخاص بغسل البيض ثم يقومون بوضعه في الثلاجة، سواء في البيوت أو المحلات ، لكن لذلك تأثيرا سلبيا على الصحة، فغسل البيض يعني إزالة الطبقة الطبيعية الواقية وفتح الباب للجراثيم والبكتريا، ولكن غسل البيض بهذه الطريقة له أضرار..

مرصد في هذا التقرير مخاطر غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة وفقا لموقع purewow



مخاطر غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة

⁃ المختصون ينصحون بعدم القيام بغسل البيش قبل وضعه في الثلاجة لأن قشرة البيضة تحتوي عدة مسامات (فتحات صغيرة مجهرية) تكون مغلقة وذلك لتجنب دخول الجراثيم وتلوث البيضة من الداخل.

⁃ الخبراء الصحة يرون أن أفضل وسيلة للتخلص من بكتيريا السالمونيلا هو حفظ البيض في الثلاجة بدرجة حرارة أقصاها 7 درجات. ومن الأفضل التخلص من البيض المتسخ جدا أو لدى رؤية شقوق على قشرته الخارجية.

- غسل البيض بالماء الجاري فذلك يسبب مخاطر صحية لأن القشرة المسامية يمكن أن تتسبب الماء،دفع البكتريا والجراثيم الموجودة على البيضة من الخارج إلى داخل البيضة، مما يسهل الإصابة بالعدوى.

⁃ يحتوي البيض على قشرة مسامية يمكنها امتصاص الصابون المستخدم ونقله للبيض، مما يزيد من خطورة التعرض للتسمم الغذائي.



⁃ تسبب تلوث البيضة من الداخل.



⁃ وغالبا ما يكون هذا الأمر هو السبب الرئيسي للتسممات الغذائية الجماعية (الافراح، والعزومات، المطاعم، مطاعم المدارس، محلات الحلويات …الخ) والتي يكون فيها البيض المادة المشتركة والأكثر استعمالا.

⁃ قد تحتوي الأوساخ الموجودة على البيض على بكتيريا السالمونيلا وغيرها، وبالتالي هناك خطر انتقالها إلى المأكولات الأخرى في الثلاجة عند تخزين البيض.

⁃ إذا لاحظت وجود بعض الأوساخ على قشرة البيض، امسحيها بواسطة مناديل ورقية جافة قبل تخزينها في الثلاجة.

– لذلك ينصح بعدم غسل البيض إلا في وقت استعماله، أي انك إذا غسلته فعليك باستعماله فورا.



وفي حال كانت الأوساخ جافة جدًا أو لاحظت وجود زلال بيضة مكسورة مترسبًا على باقي البيض، إليك طريقة التنظيف الآمنة بالماء:

⁃ إغسلي البيضة تحت ماء الصنبور. تأكدي أن حرارة الماء دافئة أكثر من البيض.

⁃ لا تتركي البيض تحت الماء طويلاً. بعد التخلص من الأوساخ، جففي كل حبة بواسطة محرمة ورقية ولا تستخدمي المحرمة نفسها لأكثر من بيضة.