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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيف

حذر  الدكتور احمد السبعاوي  أخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي من عصير القصب ونشر عبر صفحته الشخصية  فيسبوك عن أضرار عصير القصب قائلا : في الحقيقة عصير القصب ده اكتر حاجة مضرة ممكن اي حد عنده سكر يشربها .. بداية من عود القصب اللي يعالم مغسول ولالا قبل ما يدخل مكنة العصر مرورا بالمكنة اللي بتعصر اللي يعالم بتتنضف ازاي واخيرا بكوباية عصير كلها سكر هتخلى سكرك عالي فالسماء ..

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اضرار عصير القصب

الافراط في تناول عصير القصب علي الصحة كثيرة منها :-

- كوب العصير القصب قد يحتوي على 5 أعواد، وهو كمية كبيرة للغاية من السكريات.

- رفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، فضلًا عن احتوائه على نسبة كبير من السعرات الحرارية، وهو مايستوجب عدم تناول أكثر من كوب واحد يوميًا.

- الإفراط في تناول عصير القصب، بسبب ما يحتويه من مركب «البوليكوسانول»  المُسبب في سيولة الدم، وهو مايزيد من حدوث النزيف.

⁃ يسبب الصداع والغثيان والدوار والأرق

⁃ يسبب تفاقم حالة المرضى المصابين بأمراض نزف الدم.

⁃ التأثير على مستويات الكوليسترول.
⁃ الإفراط فى تناول عصير القصب يسبب أضرار كبيرة للأطفال كمرض الكساح و لين العظام و التقوس.

⁃ يتغير لونه عند تعرضه للشمس مما يجعله يصبح ساما كالمشربات الكحولية إذا لم يتم شربه بسرعة حين عصره.

⁃ يسبب ضرر كبير لمرضى السكرى، و ذلك لإحتوائه على نسبة كبيرة من السكر.

⁃ الإفراط فى شرب عصير القصب يومياً يسبب إنقاص فى الوزن الغير مرغوب فيه.

⁃ الإفراط فى تناول عصير القصب قد يسبب أثار جانبية كالأرق و اضطرابات فى المعدة و الدوخة و الصداع و اضطراب فى مستوى الكوليسترول فى الدم و ترقق الدم.
⁃ أن تناول عصير القصب في الأكواب الزجاجية بمحلات العصير شئٌ خطير وذلك يسهل انتقال الأمراض والفيروسات والتلوث بكل سهولة بسبب عدم نظافته جيداً بعد تناول العصير، فيرجي تناولها أفضل في الأكياس البلاستيكية.

هولاء ممنوعون من عصير القصب

⁃ يحظر ويمنع تناول عصير القصب على مرضى السكر.
⁃ يحظر شربه على مرضى سلس البول.
⁃ إذا تم ترك كوب من عصير القصب فترة في الهواء يتحول السكر إلى كحول 
⁃ تناول عصير القصب يسبب  للأطفال مرض لين العظام.
⁃ يسبب تسوس الأسنان.
⁃ يحذر من تناول عصير القصب على معدة فارغة، حيث أنه يحتوي على نسب عالية من السكر، وهذا ما يؤدي إلى أرتفاع مفاجئ للسكر في الدم.

 

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