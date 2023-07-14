عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

صدى البلد

احدث مقطع فيديو، تم نشره  عبر تطبيق "تيك توك"، لعريس أثناء عقد قرانه،  حالة من الجدل والتعاطف والتأثر  لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهر في الفيديو، عريس يجلس بجانب المأذون ووالد العروس في عقد قرانه ليفاجئ الحاضرين، قيام العريس بإلقاء بعض الكلمات المؤثرة. 

وقال العريس خلال الفيديو: "والله والله والله أكون لها جبلا لا يمل ولا يميل، ولا يمحن، وسوف اتقي الله فيها، وسوف أكون لها أرضا، أخ وصاحب وحبيب، ووعد وعهد عليا أمام الله، ثم أمام الملائكة، ثم أمام جميع البشر التي يرونها، اني ارعى الله فيها، وسوف أكون لها كل ما يجب أن يكون"… هذا الفيديو نال اعجاب الكثيرين .. لذلك نرصد في هذ التقرير كيف يكون الزوج سندا لزوجته بعد الزواج ..

txt

تروي العطش وتلطف الجسم.. أطعمة طبيعية تغنيك عن الماء في حر الصيف

txt

قبل ما تروحي المصيف.. نصائح هامة تحميك من أشعة الشمس شديدة الحرارة


اكد الدكتور طارق الياس خبير العلاقات الاسرية والتنمية البشرية أن من أهم واجبات الزوج نحو زوجته؛ أن تبنى علاقتهما الزوجية على المحبة والسعادة والحب؛ فالزواج ليس مصلحة شخصية هدفها الحصول على المال أو الجمال، وإنما هو ميثاق قوي ومتين. 


لا بد من الحفاظ عليه حتى يستمر للنهاية.. وعلى الزوج أن يقوم بكل ما يستطيع فعله من أجل إسعاد زوجته في جميع الأحيان؛

العلاقة زوجية، لن تستمر إلا بالسعادة والحب وانتشار مشاعر الفرحة والبهجة بين الزوجين، وغالباً يكون الزوج هو سببها؛


المرأة ضعيفة بطبعها وتحتاج إلى من يمنحها الشعور بالأمان ويسعدها ويكون سبب فرحتها وابتسامتها.. ترغب المرأة أولًا برجل يسعدها بتصرفاته الرقيقة، وبتعاملاته الحميدة معها، وبكلماته الرومانسية التي تجعلها تذوب عشقاً في محبته.


فالمعنى الحقيقي للرجل، هو أن يكون كلامه مطابقاً لفعله مهما كلفه الأمر؛ فمن حق الزوجة أن تشعر بصدقك واحترامك وتقديرك لها، وعليها أن تشعر بأنك تخاف عليها، والأهم ألا تكسر أبداً مشاعر الثقة لديها.


تحتاج المرأة إلى إهتمام الرجل بها وحسن رعايته لها، حتى تسعد وتطمئن في علاقتها به، فالإهتمام من الأشياء الهامة التي تحتاج إليها المرأة وبشدة


يجب أن يكون الرجل أمينا على المرأة التي تزوجها، وتقتضي أمانته أن يحفظ لها كرامتها وأن يصونها ويقدرها وأن يبعدها عن أي أذى سواء كان معنويا أو ماديا. 


تحتاج المرأة أن يعاملها الرجل الذي تزوج بها معاملة حسنة وطيبة وأن يتمتع معها بأخلاق عذبة وأن لا يجرحها أبدا مهما حدث. 


الوفاء والإخلاص أشياء هامة تحب أن تجدها المرأة من الرجل في الحياة الزوجية، لذلك على الرجل أن يكون وفيا مخلصا لها في غيابها قبل حضورها، وأن يحظر الوقوع في خيانته. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

موضوعات متعلقة

تروي العطش وتلطف الجسم.. أطعمة طبيعية تغنيك عن الماء في حر الصيف

قبل ما تروحي المصيف.. نصائح هامة تحميك من أشعة الشمس شديدة الحرارة

إوعى تسيب عيالك في العربية.. مخاطر لا تتوقعها

بعد شفاء ابن الفنان محمد ثروت.. ما لا تعرفه عن متلازمة ميلر فيشر

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طبيب يحذر من ضربات الشمس

وباء جديد تسببه القطط ينتشر في قبرص.. تفاصيل

تحذير للسيدات.. نقص هذا الفيتامين يحرمك من الحمل

مخاطر كارثية لتعرض الأطفال للعنف.. استشاري يكشفها

ترشيحاتنا

لا يستطيع صعود الدرج.. ترامب يسخر من بايدن بسبب سقوطه المتكرر

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري .. صور

قذيفة صاروخية.. محمود صابر يحرز هدف بيراميدز الرابع فى شباك طلائع الجيش

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ