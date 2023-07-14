بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

احدث مقطع فيديو، تم نشره عبر تطبيق "تيك توك"، لعريس أثناء عقد قرانه، حالة من الجدل والتعاطف والتأثر لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهر في الفيديو، عريس يجلس بجانب المأذون ووالد العروس في عقد قرانه ليفاجئ الحاضرين، قيام العريس بإلقاء بعض الكلمات المؤثرة.

وقال العريس خلال الفيديو: "والله والله والله أكون لها جبلا لا يمل ولا يميل، ولا يمحن، وسوف اتقي الله فيها، وسوف أكون لها أرضا، أخ وصاحب وحبيب، ووعد وعهد عليا أمام الله، ثم أمام الملائكة، ثم أمام جميع البشر التي يرونها، اني ارعى الله فيها، وسوف أكون لها كل ما يجب أن يكون"… هذا الفيديو نال اعجاب الكثيرين .. لذلك نرصد في هذ التقرير كيف يكون الزوج سندا لزوجته بعد الزواج ..



اكد الدكتور طارق الياس خبير العلاقات الاسرية والتنمية البشرية أن من أهم واجبات الزوج نحو زوجته؛ أن تبنى علاقتهما الزوجية على المحبة والسعادة والحب؛ فالزواج ليس مصلحة شخصية هدفها الحصول على المال أو الجمال، وإنما هو ميثاق قوي ومتين.



لا بد من الحفاظ عليه حتى يستمر للنهاية.. وعلى الزوج أن يقوم بكل ما يستطيع فعله من أجل إسعاد زوجته في جميع الأحيان؛

العلاقة زوجية، لن تستمر إلا بالسعادة والحب وانتشار مشاعر الفرحة والبهجة بين الزوجين، وغالباً يكون الزوج هو سببها؛



المرأة ضعيفة بطبعها وتحتاج إلى من يمنحها الشعور بالأمان ويسعدها ويكون سبب فرحتها وابتسامتها.. ترغب المرأة أولًا برجل يسعدها بتصرفاته الرقيقة، وبتعاملاته الحميدة معها، وبكلماته الرومانسية التي تجعلها تذوب عشقاً في محبته.



فالمعنى الحقيقي للرجل، هو أن يكون كلامه مطابقاً لفعله مهما كلفه الأمر؛ فمن حق الزوجة أن تشعر بصدقك واحترامك وتقديرك لها، وعليها أن تشعر بأنك تخاف عليها، والأهم ألا تكسر أبداً مشاعر الثقة لديها.



تحتاج المرأة إلى إهتمام الرجل بها وحسن رعايته لها، حتى تسعد وتطمئن في علاقتها به، فالإهتمام من الأشياء الهامة التي تحتاج إليها المرأة وبشدة



يجب أن يكون الرجل أمينا على المرأة التي تزوجها، وتقتضي أمانته أن يحفظ لها كرامتها وأن يصونها ويقدرها وأن يبعدها عن أي أذى سواء كان معنويا أو ماديا.



تحتاج المرأة أن يعاملها الرجل الذي تزوج بها معاملة حسنة وطيبة وأن يتمتع معها بأخلاق عذبة وأن لا يجرحها أبدا مهما حدث.



الوفاء والإخلاص أشياء هامة تحب أن تجدها المرأة من الرجل في الحياة الزوجية، لذلك على الرجل أن يكون وفيا مخلصا لها في غيابها قبل حضورها، وأن يحظر الوقوع في خيانته.