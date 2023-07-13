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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل ما تروحي المصيف.. نصائح هامة تحميك من أشعة الشمس شديدة الحرارة

الشمس والمصيف
الشمس والمصيف

يستعد كثيرون للسفر في رحلات سياحية للاستمتاع بالعطلة الصيفية، وإذا كنت ممن يستعدون للسفر في رحلة سياحية في صيف هذا العام، فلا تحتاج فقط الي اعداد مستلزمات واحتياجات السفر فقط  وإنما ستحتاجين أيضا إلى القيام بما يلزم لحماية نفسك من الطقس الصيفي الحار وأشعة الشمس القاسية، والتي قد تتسبب في مشكلات صحية مزعجة للغاية قد تحول بينك وبين الاستمتاع برحلتك السياحية، مثل الجفاف، الإجهاد الحراري، وضربات وحروق الشمس، ولتجنب ذلك، نستعرض أهم النصائح للوقاية من الطقس الصيفي الحار وأشعة الشمس الشديدة خلال الذهاب الى المصيف  في الصيف،وفقا لموقع "healthdirect"

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الوقاية من التعرض لأشعة الشمس الحارة قبل الذهاب الى المصيف:

 

ضرورة بقاء الجسم رطبًا من خلال شرب كميات وافرة من الماء،

الامتناع عن تناول المشروبات الغازية أو المنتجات المحتوية على الكافيين نظراً لدورها في الإصابة بالجفاف.


وضع كميات كبيرة من واقي الشمس على الجسم، واختيار المناسب كل بشرة أثناء السفر، والحماية من التعرض للشمس.


ضرورة ارتداء النظارات الشمسية لتحمي العين من الغبار والرمال أو أي شيء متطاير.


الحرص على ارتداء ملابس خفيفة قدر الإمكان خلال رحلتك السياحية،


احرصي أيضا على أن تكون ملابسك فضفاضة وذات ألوان فاتحة ومصنوع من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن والكتان،


احرصي أيضا على قضاء معظم الوقت في الأماكن السياحية البعيدة عن الشمس المكيفة الهواء لحماية نفسك من الشمس والطقس الصيفي الحار، خلال رحلتك السياحية.

الحرص على تناول الأطعمة الخفيفة في خلال رحلة سفرك السياحية والذهاب إلى المصيف.


تجنبي الخروج في أوقات الظهيرة والتنزه والرحلات الاستكشافية في الهواء الطلق حيث تكون الشمس شديدة الحرارة، واختاري بدلا من ذلك التنزه في وقت مبكر من اليوم أو بعد غروب الشمس أو في المساء لتجنب حرارة الشمس.


وتجنبي تناول الأطعمة الدهنية قدر الإمكان لأن الأخيرة تزيد من معدل الفاقد في المياه،


ومن بين أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال رحلتك سفرك في الصيف، الأطعمة الصحية الخفيفة مثل الخضار والسلطات.


وكذلك الفواكه الصيفية الطازجة التي تحتوي على الكثير من الماء والمغذيات اللازمة للجسم مثل البطيخ والطماطم والبرتقال والخوخ والعنب.


تأكدي من الحصول على الإسعافات الطبية اللازمة أو الحصول على مساعدة طبية متخصصة في حالة وجود مشكلة صحية بفعل أشعة الشمس المباشرة.

تجنب الجلوس على الشاطئ خلال الطقس الصيفي الحار  والحذر من ضربات الشمس، والإجهاد الحراري والحروق أو الطفح الجلدي الناتج عن أشعة الشمس، وكذلك عند الشعور بالدوار أو الغثيان بفعل الطقس الصيفي الحار.


لتبقى نشيطا وتستمتع بالرحلة، احرص على أخذ قسط كاف من النوم، من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة،وإذا كنت تشعر بالنعاس أثناء النهار، ففكر في أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة لإعادة طاقتك.


عزز جهاز المناعة من خلال تناول وجبات متوازنة بانتظام، وتناول وجبات خفيفة أثناء رحلتك لتتجنب مشاكل الجهاز الهضمي في شدة الحرارة.

الحرارة ارتداء النظارات الشمسية تناول المشروبات الغازية حرارة الشمس غروب الشمس شديدة الحرارة

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