طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

تعد الكوارع من أشهى الأكلات التى يحبها الرجال والنساء، فهي تمد الجسم بقدر كبير من القوة والطاقة ومذاقها مميز، خاصة عندما تطهى فى الفرن.

ونعرض لكم طريقة عمل الكوارع في الفرن، وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.



مقادير الكوارع

كوارع

بصلة

ورق لورا

ماء

عصير طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

بطاطس مكعبات

حبهان فصوص

مستكة فصوص

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الكوارع

اسلقي الكوارع بعد تقطيعها فى حلة ماء مغلي مع ورق اللورا والبصل والحبهان والمستكة واتركيهم حتى النضج.

في وعاء آخر على النار، اتركي السمنة حتى تسيح ثم حمري البصل والثوم والملح والفلفل الأسود ثم ضعي عصير الطماطم ومكعبات البطاطس وأضيفي الكوارع حتى النضج.