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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن كوارع
طاجن كوارع

تعد الكوارع من أشهى الأكلات التى يحبها الرجال والنساء، فهي تمد الجسم بقدر كبير من القوة والطاقة ومذاقها مميز، خاصة عندما تطهى فى الفرن.

ونعرض لكم طريقة عمل الكوارع في الفرن، وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى. 

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مقادير الكوارع 
كوارع
بصلة 
ورق لورا 
ماء 
عصير طماطم 
بصل مفروم

ثوم مفروم
بطاطس مكعبات 
حبهان فصوص 
مستكة فصوص 
ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الكوارع 

اسلقي الكوارع بعد تقطيعها فى حلة ماء مغلي مع ورق اللورا والبصل والحبهان والمستكة واتركيهم  حتى النضج.

في وعاء آخر على النار، اتركي السمنة حتى تسيح ثم حمري البصل والثوم والملح والفلفل الأسود ثم ضعي عصير الطماطم ومكعبات البطاطس وأضيفي الكوارع حتى النضج.

الكوارع طريقة عمل الكوارع طريقة عمل الكوارع المسلوقة الكوارع فى الفرن الشيف نجلاء الشرشابى

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طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

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