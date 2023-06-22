تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

تعتقد الكثير من النساء أن النظافة المفرطة تجعل أطفالهن أكثر صحة وحيوية وتحميهم من الأمراض ولكن طبيبة عالمية فجرت مفاجأة عن هذا الأمر.



قالت الدكتورة أناستاسيا كونتوروفيتش، أخصائية طب الأطفال، أن النظافة المفرطة يمكن أن تضر الأطفال وتؤثر بالسلب على عملية تكوين المناعة



وتشيرالدكتورة أناستاسيا في حديث لمجلة Gazeta العالمية، أن منظومة مناعة الجسم معقدة جدا وتتأثر بأشياء غير متوقعة و تتشكل في الرحم.

في الفترة الأخيرة اكتشف العلماء وجود علاقة بين إنخفاض خطر أمراض الحساسية بين الأطفال وبين الاتصال النشط بالميكروبات وهو له علاقة وطيدة بمستوى النظافة

وأوضحت الدكتورة أناستاسيا أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات تساعدعلى خفض خطر إصابة الأطفال بأمراض الحساسية وتقوية المناعة مثل الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية واللعب مع الأخرين في الهواء الطلق واتباع نظام غذائي متنوع والاستخدام الصحيح للمسكنات والمضادات الحيوية .

الرضاعة

مشيرة إلى أن التوازن بين النظافة والاتساخ يلعب دورا مهما في تطور منظومة المناعة وكذلك النظم الأخرى في الجسم لذا يجب على الأمهات عدم التركيز على تعقيم البيئة المحيطة بالطفل بشكل مستمر وفي نفس الوقت لا تهمل النظافة بشكل كامل