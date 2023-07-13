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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول المانجو بهذه الطريقة

فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لتناول المانجو بهذه الطريقة

تعد المانجو من أكثر فواكه الصيف التي تمتلك شعبية فى مختلف دول العالم ولها فوائد عديدة عند تناولها بكميات معتدلة وبشكل غير يومي وعدم وجود مشكلة صحية تعرض الجسم للمضاعفات مثل ارتفاع السكر.

ويجب عند تناول المانجو عدم شرب الماء بعدها لأنه يسبب بعض المشاكل الصحية.

ووفقا لما جاء فى موقع “ health”، يحتوي المانجو على عدد غير قليل من الفوائد الصحية المحتملة، وهى:

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يقي من بعض الأمراض
تحتوي الفاكهة على الكثير من مادة البوليفينول ، والتي يمكن العثور عليها في قشر ولب وبذور الفاكهة وتحمى من أمراض عديدة مثل السرطان.

 يدعم صحة القلب
يمكن أن يكون تناول المانجو مفيدًا لقلبك من حيث التحكم في مستويات الدهون (مثل الكوليسترول) في دمك. تحتوي المانجو على مادة بوليفينول معينة تسمى مانجيفيرين تقلل احتمالات أمراض القلب. 

تعزيز جهاز المناعة
المانجو مصدر كبير للكاروتينات، وهي مجموعة من المركبات التي تعطي الثمار الصفراء لونها.

تتمثل إحدى فوائد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات في أنها ضرورية لتعزيز أداء الجهاز المناعي السليم. 

تحتوي المركبات أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة.

تحسين صحة الجلد

يحتوي المانجو على مستويات عالية من فيتامين سي، وهذا العنصر الغذائي ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو نوع من الأنسجة يمنح الجلد مرونته ويساعد على منع التجاعيد والترهل، وفى دراسة صغيرة كانت أوراق المانجو مفيدة في الحد من حب الشباب. 

يخفف الإمساك

يمكن أن يكون المانجو مفيدًا للمساعدة في الهضم، ووجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا 300 ملليجرام من المانجو على مدار أربعة أسابيع شهدوا تحسنًا في تجاربهم مع الإمساك.

دعم صحة العين

بالإضافة إلى فيتامين C المضاد للأكسدة، تحتوي المانجو أيضًا على بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على تعزيز صحة العين.

المانجو فوائد المانجو الجهاز المناعي البوليفينول السرطان

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