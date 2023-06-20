من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي

هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين سي حتى وإن كانوا يتناولون الأطعمة الغنية به بشكل يومي لذا يجب عليهم توخى الحذر وتناول بعض المكملات

ويعد فيتامين سي من العناصر الغذائية الهامة التى لا تقف أهميتها عند حد تقوية المناعة بل ضرورية للحفظ على نشاط وقوة مختلف عناصر الجسم

ووفقا لموقع msdmanuals نعرض لكم من هم الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي

النساء خلال الحمل

النساء أثناء الرضاعة الطبيعية

الاضطرابات التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو الالتهاب

فرط نشاط الغدة الدرقية

إسهال طويل الأمد

إجاء جراحة يزيد من احتمالات حدوث نقص فيتامين سي

الحروق تزيد من احتياج فيتامين سي

التدخين يزيد من احتياج فيتامين سي بنسبة 30٪.

