من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي

هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين سي حتى وإن كانوا يتناولون الأطعمة الغنية به بشكل يومي لذا يجب عليهم توخى الحذر وتناول بعض المكملات
ويعد فيتامين سي من العناصر الغذائية الهامة التى لا تقف أهميتها عند حد تقوية المناعة بل ضرورية للحفظ على نشاط وقوة مختلف عناصر الجسم
ووفقا لموقع msdmanuals نعرض لكم من هم الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي
النساء خلال الحمل
النساء أثناء الرضاعة الطبيعية
الاضطرابات التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو الالتهاب
فرط نشاط الغدة الدرقية
إسهال طويل الأمد
إجاء جراحة يزيد من احتمالات حدوث نقص فيتامين سي
الحروق تزيد من احتياج فيتامين سي
التدخين يزيد من احتياج فيتامين سي بنسبة 30٪.