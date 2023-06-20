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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي

الأكثر عرضة لنقص
الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي

هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين سي حتى وإن كانوا يتناولون الأطعمة الغنية به بشكل يومي لذا يجب عليهم توخى الحذر وتناول بعض المكملات 

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ويعد فيتامين سي من العناصر الغذائية الهامة التى لا تقف أهميتها عند حد تقوية المناعة بل ضرورية للحفظ على نشاط وقوة مختلف عناصر الجسم 

ووفقا لموقع msdmanuals نعرض لكم من هم الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي 

النساء خلال الحمل
النساء أثناء الرضاعة الطبيعية
الاضطرابات التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو الالتهاب
فرط نشاط الغدة الدرقية
إسهال طويل الأمد
إجاء جراحة يزيد من احتمالات حدوث نقص فيتامين سي 
الحروق تزيد من  احتياج فيتامين سي
التدخين يزيد من احتياج فيتامين سي بنسبة 30٪.
 

 

فيتامين سي نقص فيتامين سي الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي الرضاعة الطبيعية الغدة الدرقية التدخين

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