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مرأة

أبرزها نزيف باللثة.. تعرف على مؤشرات نقص فيتامين سي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مع تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا أصبح الجميع ينصح بضرورة الاهتمام بالاكل الصحي الذي يرفع قدرة الجهاز المناعي والانتباه لنقص الفيتامينات وتعويض النقص.

وفي هذا الإطار تنصح الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بضرورة تعويض نقص الفيتامينات عن طريق المكملات الغذائية وتناول الطعام الصحي.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ‏مؤشرات نقص بعض الفيتامينات : 

- البيوتين B7: تساقط مناطق بالشعر - ضعف الأظافر

- ڤيتامين C: النقص الحاد منه نزيف باللثة - بقع بالجلد و ارهاق

- ڤيتامين K: زيادة النزيف بحالة الجروح و بطيء بإلتآمها

- ڤيتامين D : تعب مستمر - آلام بالمفاصل - هشاشة بالعظام
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