مصادر فيتامين D لمواجهة فيروس كورونا





1) الشمس: تعرُّض أجزاء الجسم المختلفة كالوجه، والساقين، والذراعَين، والظَهر، لأشعة الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مدّة خمس إلى ثلاثين دقيقة، ومرتين أسبوعيًا.

2) المصادر الغذائيّة: يحتاج الأفراد الذين يتعرّضون بشكلٍ محدود للشمس إلى أطعمةٍ تُزوّدهم بفيتامين د، مثل:

- سمك السلمون.

- زيت كبد الحوت.

- صفار البيض.

- سمك السردين.

- المحار.

- الفطر.

- الكبد.

- الحليب ومنتجات الالبان





3) المكمّلات الغذائيّة: إذ يُوصى باستعمال مُكمّلات فيتامين د للأشخاص الذين يُعانون من مستويات منخفضة منه،