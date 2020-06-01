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مصادر فيتامين D لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك،مصادر فيتامين D، التى تعد من أهم المصادر الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

1) الشمس: تعرُّض أجزاء الجسم المختلفة كالوجه، والساقين، والذراعَين، والظَهر، لأشعة الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مدّة خمس إلى ثلاثين دقيقة، ومرتين أسبوعيًا.
2) المصادر الغذائيّة: يحتاج الأفراد الذين يتعرّضون بشكلٍ محدود للشمس إلى أطعمةٍ تُزوّدهم بفيتامين د، مثل:
- سمك السلمون.
- زيت كبد الحوت.
- صفار البيض.
- سمك السردين.
- المحار.
- الفطر.
- الكبد.
- الحليب ومنتجات الالبان

3) المكمّلات الغذائيّة: إذ يُوصى باستعمال مُكمّلات فيتامين د للأشخاص الذين يُعانون من مستويات منخفضة منه،
فوائد فيتامين د للصحة
1) يحافظ على صحة العظام؛ حيث يساعد الأمعاء على امتصاص الفسفور، والكالسيوم.
2) يمنع حدوث التهاب في مفاصل الجسم. يحمي كبار السن من التعرّض للزهايمر
3) يمنع تطور الخلايا السرطانية كسرطان القولون وسرطان الثدي وفقًا للدراسات الأوليّة التي تناولت هذا الموضوع.
4) ينشّط جهاز المناعة.
5) يحفّز بصيلات الشعر على النموّ. يمنع الشعر من التساقط، ويزيد من كثافته.
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