AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد سحبه من الصيدليات .. أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

الأحد 31/مايو/2020 - 10:11 م
بعد سحبه من الصيدليات
بعد سحبه من الصيدليات .. اطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتام
Advertisements
اسماء محمد
حرص الأطباء، خلال الشهور الماضية، على توعية الشعب بطرق الوقاية من كورونا خاصة في ظل عدم التوصل إلى علاج للفيروس حتى الآن وأهمها ضرورة رفع المناعة لكنهم لم يتوقعوا ان يحدث هجوم على الأدوية والفيتامينات التى ترفع المناعة بهذا الشكل الكبير.

ومالا يدركه كثير من المواطنين ان تناول العقاقير الطبية حتى وإن كانت فيتامينات من دون استشارة قد يعرض الإنسان للإصابة بأضرار كثيرة.

اقرأ أيضا:

احترس.. 11 علامة تؤكد حدوث التهاب الجيوب الأنفية

لهذا السبب.. ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا


وللتمكن من رفع كفاءة الجهاز المناعي دون ادوية عرض موقع " foodndtv" اهم بدائل فيتامين سي الطبيعية.

- الفلفل الألوان يمنع سرطان الرئة وامراض القلب والعين .
- البروكلي مخزن جيد لفيتامين سي ويقوي المناعة  
- البابايا بشرط ان يتم تناوله نيئا
- المانجو خاصة الأخضر فهو اغنى بفيتامين سي
- الكيوي فهو غني بالفيتامينات والأملاح ابرزها سي واي.
- الفراولة غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.
- الأناناس غني بفيتامين سي والمنجنيز
- الجوافة غنية بنسبة عالية من فيتامين سي أكثر من البرتقال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. أكلات تمدك بفيتامين C المقاوم للفيروسات

بعد تحذيرات وزارة الصحة.. نصائح مهمة للحد من انتشار كورونا .. احذر من أخطاء تعرضك للإصابة بالوباء .. وأكلات تمدك بفيتامين C المقاوم للفيروسات

أطعمة تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد

لمواجهة الفيروسات .. 7 حيل لرفع مناعتك

فواكه تقوي المناعة.. 10 أنواع تناولها مع العشاء

ليس البرتقال فقط .. 20 مصدرا لـ فيتامين C

ترشيحاتنا

خبير لوائح: الزمالك يستحق لقب القرن .. والأهلي حصل عليه بصفقة مع الكاف .. فيديو

العامة للاستثمار: تفعيل الخدمات الإلكترونية لتقليل الازدحام والتيسير على الجمهور

شاهد.. ياسمين صبرى تشعل الانستجرام داخل جيم

لم نصل لمرحلة مقلقة.. خالد عبد الغفار: يطمئن المصريين بشأن زيادة أعداد المصابين بـ كورونا.. فيديو

بعد هجومه على الفنانين للغياب عن جنازة حسن حسني .. أشرف زكي لـ سعد الصغير: عمري ما شوفتك في جنازة.. فيديو

إصابة المطربة نهال نبيل بفيروس كورونا

AdvertisementS

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

رقم للاستفسار عن كورونا فى كل محافظة.. وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحا

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا .. شاهد

ربنا ينجيها وكل اللي زيها.. دلال عبدالعزيز تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور للإعلامية آية عبد الرحمن.. شاهد