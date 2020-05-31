بعد سحبه من الصيدليات .. أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

حرص الأطباء، خلال الشهور الماضية، على توعية الشعب بطرق الوقاية من كورونا خاصة في ظل عدم التوصل إلى علاج للفيروس حتى الآن وأهمها ضرورة رفع المناعة لكنهم لم يتوقعوا ان يحدث هجوم على الأدوية والفيتامينات التى ترفع المناعة بهذا الشكل الكبير.





ومالا يدركه كثير من المواطنين ان تناول العقاقير الطبية حتى وإن كانت فيتامينات من دون استشارة قد يعرض الإنسان للإصابة بأضرار كثيرة.





ا قرأ أيضا:

احترس.. 11 علامة تؤكد حدوث التهاب الجيوب الأنفية

لهذا السبب.. ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا





وللتمكن من رفع كفاءة الجهاز المناعي دون ادوية عرض موقع " foodndtv" اهم بدائل فيتامين سي الطبيعية.





- الفلفل الألوان يمنع سرطان الرئة وامراض القلب والعين .

- البروكلي مخزن جيد لفيتامين سي ويقوي المناعة

- البابايا بشرط ان يتم تناوله نيئا

- المانجو خاصة الأخضر فهو اغنى بفيتامين سي

- الكيوي فهو غني بالفيتامينات والأملاح ابرزها سي واي.

- الفراولة غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

- الأناناس غني بفيتامين سي والمنجنيز