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مرأة

احترس.. 11 علامة تؤكد حدوث التهاب الجيوب الأنفية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:37 م
التهاب الجيوب الانفية
التهاب الجيوب الانفية
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آية التيجي

يعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة شائعة تصاب فيها التجاويف حول الممرات الأنفية الموجودة والمعروفة باسم الجيوب الأنفية، وتتسبب الاصابة بالتهاب الجيوب الأنفية في الإصابة بالتهاب وتورم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل ، على الرغم من محاولات العلاج.

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يجب أن يكون هناك إثنان على الأقل من أربع علامات، وأعراض التي تدل على التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، وذلك حتى تدل من أجل تشخيص حالة التهاب الأنف، وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك الطبي.

أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية :

1- مخاط سميك مشوه من الأنف أو تصريف أسفل الحلق.

2- إنسداد أو احتقان الأنف ، مما يسبب صعوبة في التنفس من خلال أنفك.

3- ألم ، وتورم حول عينيك ، الخدين ، الأنف أو الجبهة.

4- انخفاض الشعور بالرائحة والذوق عند البالغين أو السعال عند الأطفال.

5- ألم الأذن.

6- ألم في الفك العلوي والأسنان.

7- السعال دات قد تزداد سوءا في الليل.

8- إلتهاب الحلق .

9- رائحة الفم الكريهة.

10- التعب أو التهيج

11- غثيان

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