علاج الجيوب الأنفية.. بالأعشاب تخلص من الالتهاب والصداع

علاج الجيوب الانفية من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من الأشخاص، فتعد الجيوب الانفية عبارة عن التهاب فى التجاويف التي تحيط بالأنف والعينين ،و يكون فى بعض الأحيان نتيجة عدوى ، حساسية ، أو مشكلة في المناعة الذاتية، ومن الأعراض التى تدل على الاصابة بـ الجيوب الانفية هو احمرار العين واحتقان وانسداد فى الأنف والشعور بحكة في الأنف والفم والحنجرة والجلد.

علاج التهاب الجيوب الانفية

كشف الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائى علاج بالنباتات، عن وصفة فعالة فى علاج التهاب الجيوب الانفية وحساسية الجيوب الأنفية ويمكنك استخدامها للأطفال والرضع والكبار ايضا، وعبارة عن ملعقة كبيرة من زهرة البابونج ونضع معها كوب ماء ساخن مذاب فيه محلول ملح ألكا مصر ويغطى لمدة ربع ساعة ويصفى ويستخدم كغسول كل ١٢ ساعة، فهى طريقة فعالة فى علاج التهاب الجيوب الانفية .





علاج الجيوب الانفية بالأعشاب مجرب

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن حققت الأعشاب والخلاصات النباتية نتائج مذهلة فى علاج الجيوب الانفية حيث تنوعت و اختلوصفات من طبيب لأخر ولكن هناك بعض الاعشاب التى أثبتت فعاليتها فى علاج الجيوب الانفية ، وكان أبرزها تناول نصف ملعقة صغيرة من حبوب اللقاح يوميًا مع استعمال زيت البرتقال بواسطة قطنه لمسح الممرات الأنفية ثلاث مرات.





واضاف النادى، يمكنك تناول مشروب مغلى الينسون والحلبة والزنجبيل، ومن حين لأخر تناول زيت بذر الكتان وبذر العنب والثوم لزيادة مناعة الجهاز للتنفسى و الحد من إلتهاب الجيوب الأنفية، وقوم ب مسح الممرات الانفية بمحلول دافىء من كوب ماء بعد وضع نصف ملعقة ملح وقليل من بيكربونات الصوديوم مرة يوميًا، بالإضافة إلى ذلك استنشاق بخار مغلى الماء مع زيت اكليل الجبل.





علاج صداع ا لجيوب الانفية

قدم الدكتور محسن النادى ، استشارى الطب البديل، وصفة طبيعة تعالج الصداع الناتج من الاصابة بالجيوب الانفية ، بالاضافة إلى ان هذه الوصفة تعمل على قتل البكتيريا و الفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية .





مكونات وصفة علاج صداع الجيوب الانفية

نصف كوب من الماء

ربع كوب خل التفاح

1 ملعقة كبيرة العسل الخام

1ملعقة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل

عصير ليمون









طريقة استعمال وصفة علاج صداع الجيوب الانفية

ضعى الماء فى وعاء على النار حتى الغليان مع خل التفاح ثم اضافة العسلو باقى المكونات

وأخيرا، إضافة عصير الليمون.

يشرب هذا الخليط عدة مرات على مدار اليوم.

وأشار النادى، إلى أن الليمون من الاطعمة التى تقلل من التهاب الأغشية المخاطية ويعزز جهاز المناعة لمحاربة العدوى ، والزنجبيل يهدئ تهيج الحلق ويحارب الصداع .





افضل علاج للجيوب الانفيه

يعد من أفضل الطرق لعلاج الجيوب الانفية هو اتباع بعض النصائح المهمة و التى يجب مراعاتها حتى تتخلص من مشكلة الجيوب الانفية و تحافظ على صحتك، وابرزها

-لابد من الابتعاد نهائيا عن اماكن التدخين

-احرص على تناول كميات كبيرة من الماء فهو يجعل المخاط سائل مما يقلل نسبيا من إنسداد الأنف ويساعدك على التنفس .

-استنشاق البخار فهو هواء دافيء يساعد في جعل المخاط سهل مما يجعل من التنفس أمرا سهلا

-الابتعاد عن استنشاق الروائح و العطور و الأتربة لأن كل هذه الأمور تزيد من مشكلة الجيوب الانفية.

-لابد من القيام لمدة ثلاث مرات يوميا بعمل كمادات بالماء الدافيء على الوجه لمدة 10 دقائق .

- فيتامين c أفضل علاج لإلتهابات الجيوب الأنفية و من أسرع العلاجات .